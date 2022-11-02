Новые ролл-трейлеры в Ванино

Ванинский порт принял три новых ролл-трейлера для работы в технологической линии с терминальными тягачами. Как сообщили SeaNews в порту, техника предназначена для перевозки грузов в контейнерах и других генеральных грузов весом до 70 тонн по территории морского порта.

Тягач и ролл-трейлер оборудованы быстроразъёмным соединением, позволяющим использовать в одной технологической линии один тягач и несколько ролл-трейлеров. Благодаря быстроразъёмному соединению обработка груза с помощью ролл-трейлеров организована следующим образом. На складе груз помещают на ролл-трейлер, который при помощи тягача перемещает груз на причал к борту судна. На причале тягач в течение нескольких секунд разъединяется с ролл-трейлером, оставляя его вместе с грузом в ожидании погрузки в трюм краном. Далее тягач соединяется с порожним ролл-трейлером и везет обратно на склад к месту погрузки. Такая технологическая цепочка позволяет быстро и аккуратно переместить груз к борту судна, исключая зависимость тягача от работы крана.

Поступившие ролл-трейлеры оснащены замками для крепления 20-ти и 40-футовых контейнеров при транспортировке, а также приспособлениями для перевозки стали в рулонах, отвечают всем современным требованиям и отличаются высокой степенью надежности.

Фото: Ванинский порт