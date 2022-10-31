Индекс соответствия линейному расписанию снизился, но незначительно

По данным Sea-Intelligence, в сентябре этого года индекс соответствия линейному расписанию снизился по сравнению c предыдущим месяцем на 0,7 проц. пункта и составил 45,5%. В сравнении с прошлогодним показателем рост составил 11,5 проц. пункта.

Среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем снизилось – на 0,09 суток до 5,81 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в сентябре этого года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 53,2%. У CMA CGM соответствие расписанию составляло 45,5%. За CMA CGM идет MSC, которого индекс соблюдения расписания составил 44,2%.

Выше 40% индекс соблюдения расписания был у шести линий, у остальных двух – между 30% и 40%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у Yang Ming – 35,1%.

По сравнению с показателем предыдущего месяца улучшение в сентябре показали 5 линий из 14, в сравнении с показателем сентября прошлого года соответствие расписанию улучшилось у всех рассматриваемых линий. При этом двузначное улучшение было отмечено у десяти линий, а у двух линий улучшение составило 20 проц. пунктов.