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Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне
01.07.2022

Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне


    • По данным Sea-Intelligence, в мае 2022 года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1 проц. пункта и составил 36,4%. В сравнении с прошлогодним показателем снижение составило 2,3 проц. пункта.

    Среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем снова снизилось – на 0,37 суток до 6,17 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя). Однако показатель остается высоким в сравнении с прошлогодним уровнем.

    Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в мае этого года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 50,3%. За Maersk следует линия Hamburg Sued, у которой индекс соблюдения расписания составил 43,7%.

    У шести линий индекс соответствия расписанию был между 30% и 40%, также еще у шести – между 20% и 30%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у Wan Hai – 22,1%.

    В мае соблюдение расписания улучшили четыре линии. Самым значительным было улучшение у Maersk – на 4,4 процентных пункта.


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