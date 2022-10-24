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Новый первый вице-президент «ТрансКонтейнера»
24.10.2022

Новый первый вице-президент «ТрансКонтейнера»


    • Первым вице-премьером ПАО «ТрансКонтейнер» назначен Валерий Веремеев. Он приступил к своим обязанностям с 24 октября, сообщили SeaNews в компании.

    В ПАО «ТрансКонтейнер» В.Веремеев будет курировать направления стратегического развития, ИТ, развития производственных систем, а также коммерческий блок.

    «С учётом макроэкономических и рыночных изменений мы приняли решение усилить управленческую команду «ТрансКонтейнера». Рассчитываем, что опыт Валерия Веремеева и его глубокое знание отрасли будут способствовать эффективной реализации стратегии развития компании», – отметил президент «ТрансКонтейнера» Виталий Евдокименко.

    В.Веремеев окончил Российский университет транспорта и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В период с 2000 по 2003 год работал в департаменте экономики Министерства путей сообщения РФ и департаменте инвестиционной политики Минэкономразвития РФ. С 2002 по 2015 год занимал руководящие должности в ряде департаментов ОАО «РЖД», а также являлся советником президента компании. С 2015 по 2018 год работал заместителем генерального директора по развитию в ПАО «ПГК», с 2018 по 2022 год – первым заместителем генерального директора в АО «ФПК».


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