Klaipėdos nafta распределила газовые мощности на 2023 год

Klaipedos nafta, оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа, завершил ежегодную процедуру распределения мощностей СПГ-терминала на следующий 2023 газовый год (с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года).

По информации KN, услугами СПГ-терминала воспользуются 7 клиентов – литовские компании, которым выделено в общей сложности 19 тераватт-часа (ТВтч) регазификационных мощностей, а также компании из Латвии, Эстонии, Польши и Норвегии. После завершения ежегодной процедуры распределения мощностей СПГ-терминала на 2023 год выделено в общей сложности 33 ТВтч регазификационных мощностей. Также предусматривается, что в течение 2023 газового года будут выделены мощности спотового рынка (до 6 ТВтч) – в приоритетном порядке в случае необходимости обеспечения изолированной работы энергосистемы.

С начала 1 января по 10 октября 2022 года СПГ-терминал в Клайпеде принял 27 газовозов (против 13 за аналогичный период прошлого года), до конца года ожидается еще 9 судов. С начала текущего газового года через СПГ-терминал прошло около 3,6 млн. кубометров СПГ, бОльшая часть которого (72%) поступила из США.

В 2023 году Клайпедский СПГ-терминал планирует принять 39 газовозов, которые доставят около 5,3 млн кубометров СПГ.

Общая мощность СПГ-терминала по регазификации, запланированная на 2023 год, составит 39 ТВтч. Для сравнения, к 10 октября этого года на СПГ-терминале было регазифицировано 23,6 ТВт/ч, а к концу года планируется регазифицировать дополнительно до 9 ТВтч. В 2021 году общий объем регазифицированного газа составил 16 ТВтч.

Фото: Klaipedos nafta