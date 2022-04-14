СПГ-терминал в Финляндии заработает осенью этого года

Оператор СПГ-терминала в Финляндии Hamina LNG Oy заключил контракт с компанией Viafin Process Piping Oy для завершения монтажных работ с тем, чтобы приступить к пусконаладочным работам, а затем запустить терминал в коммерческую эксплуатацию.

В планах оператора – запустить первый этап проекта СПГ-терминала в октябре 2022 года.

СПГ-терминал Hamina – единственный терминал СПГ в Финляндии, который подключен к газотранспортной системе страны.

На первом этапе мощность СПГ-терминала Hamina составит около 3 тераватт-часов (ТВтч) в год с возможностью увеличения за счет модификации процессов производства.

Проработки по увеличению мощности уже ведутся. В дополнение к сетевому распределению возможно задействовать автомобильный транспорт в объеме 3 ТВтч в год, в этом случае годовой объем поставок газа с терминала уже на начальном этапе может составить до 6 ТВтч в год. На следующем этапе возможно дальнейшее увеличение мощности примерно до 7 ТВтч в год.

Фото: Hamina LNG Oy