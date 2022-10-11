Очередь на Керченскую паромную переправу растет

В районе Керченской паромной переправы увеличивается скопление грузовых автомобилей, сообщила вчера пресс-служба правительства Краснодарского края.

Очередь на паромную перевозку продолжает расти. При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести поездки в Крым. По информации оперативного штаба края, в приоритетном порядке на паром будут запускать скоропортящиеся грузы.

По данным Минтранса РФ, паромную переправу с 8 октября обеспечивают три пассажирских судна на 100, 200 и 250 человек и три грузопассажирских парома. В ближайшее время должны прибыть еще два автопарома и три железнодорожных парома – один из них на 30 вагонов прибудет на переправу 12 октября, два других вместимостью 45-50 вагонов – 15 октября.

ФГУП «Крымская железная дорога» совместно с РЖД также предлагают свои варианты решения загрузки паромной переправы — переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.

Железнодорожники предлагают организовать погрузку на грузовых дворах Анапа и Тимашевская. В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах

«На грузовых дворах Крымского полуострова также созданы все условия для формирования партий грузов и последующей их доставки конечным потребителям. Аналогичная схема доступна и при перевозках в обратном направлении с Крымского полуострова потребителям на материковой части РФ», – сообщает РЖД в своем Телеграм-канале.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, вследствие чего была повреждена часть конструкции сооружения.

Фото: портал администрации Краснодарского края/Минтранс РФ