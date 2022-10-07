OOCL и Chevron завершили первый испытательный рейс на биотопливе

Orient Overseas Container Line (OOCL) успешно завершила первый испытательный рейс на морском биотопливе. Как расказали SeaNews в OOCL, испытания проводились совместно с поставщиком топлива Chevron на контейнеровозе «OOCL Yokohama» вместимостью 4,5 тыс. TEU.

В конце июня контейнеровоз был забункерован биотопливом в объеме 2 тыс. тонн в порту Сингапур. Затем «OOCL Yokohama» отправился в Австралию в рамках сервиса OOCL AAA1. Кругорейс составил 41 день, и контейнеровоз вернулся в Сингапур в начале августа.

В испытаниях в качестве судового топлива использовалась смесь метиловых эфиров жирных кислот и низкосернистого топлива VLSFO. Как отмечают в OOCL, это биотопливо можно использовать на судах без изменения технических характеристик двигателя, и ожидается, что оно снизит примерно на 15-20% выбросы CO2.

Фото: VesselFinder