«K» Line завершил вторые испытания морского биотоплива

«K» Line успешно завершил вторые испытания морского биотоплива. Как рассказали SeaNews в компании, испытания проводились совместно с поставщиком топлива GoodFuels на принадлежащем «K» Line балкере типа Supramax – «Albion Bay».

В конце июля «Albion Bay», груженый продукцией японской сталелитейной компании JFE Steel Corporation, отправился из Японии в Пакистан. 3 августа в Сингапуре, по пути следования, судно было забункеровано биотопливом, а 16 августа прибыло в пакистанский порт, название которого «K» Line не открывает.

В компании отмечают, что использование биотоплива позволит снизить выбросы CO2 на 80-90% без какой-либо модернизации судовых двигателей.k l

В ближайшее время «K» Line планирует провести подобные испытания на балкере типа Capesize.

Фото предоставлено «K» Line