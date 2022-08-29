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«K» Line завершил вторые испытания морского биотоплива
29.08.2022

«K» Line завершил вторые испытания морского биотоплива


    • «K» Line успешно завершил вторые испытания морского биотоплива. Как рассказали SeaNews в компании, испытания проводились совместно с поставщиком топлива GoodFuels на принадлежащем «K» Line балкере типа Supramax – «Albion Bay».

    В конце июля «Albion Bay», груженый продукцией японской сталелитейной компании JFE Steel Corporation, отправился из Японии в Пакистан. 3 августа в Сингапуре, по пути следования, судно было забункеровано биотопливом, а 16 августа прибыло в пакистанский порт, название которого «K» Line не открывает.

    В компании отмечают, что использование биотоплива позволит снизить выбросы CO2 на 80-90% без какой-либо модернизации судовых двигателей.k l

    В ближайшее время «K» Line планирует провести подобные испытания на балкере типа Capesize.

    Фото предоставлено «K» Line


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