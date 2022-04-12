PIL тестирует биотопливо

Pacific International Lines ( ) проводит тестирование биотоплива на своем контейнеровозе «Kota Megah». Как сообщили SeaNews в компании, в качестве бункера используется смесь метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК / FAME) и низкосернистого топлива VLSFO.

МЭЖК представляет собой альтернативное возобновляемое топливо, в основном оно производится из отработанных пищевых растительных масел и возобновляемых нефтяных ресурсов.

«Мы пришли к выводу, что СПГ, который позволяет сократить выбросы углекислого газа на 20%, будет наиболее практичным переходным топливом на ближайший период для новых судов, которые мы недавно заказали. Одновременно мы ищем такие же практичные решения для своих существующих судов», – пояснил со-президент и исполнительный директор PIL Ларс Каструп.

Бункеровка «Kota Megah» биотопливом была произведена в Сингапуре, куда судно прибыло 10 апреля.

Контейнеровоз 2013 года постройки вместимостью 3566 TEU задействован на сервисе China Pakistan Service (CPS). Из Сингапура он пошел дальше в Порт-Келанг, Нхава-Шеву, Мундру, Карачи, Коломбо, Порт-Келанг, Гонконг и Шанхай.

Фото: PIL