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Новая Зеландия прекращает экспорт скота морем
03.10.2022

Новая Зеландия прекращает экспорт скота морем

    • Власти Новой Зеландии приняли закон, согласно которому с 30 апреля 2023 года страна полностью прекратит экспорт живого скота морским путем, сообщает Maritime Executive.

    «Это решение направлено на защиту репутации страны в отношении мировых стандартов содержания животных, — цитирует издание министра сельского хозяйства Новой Зеландии Дэмиена О’Коннора. – Удаленность Новой Зеландии затрудняет любую перевозку животных, они долго находятся в море, что повышает их чувствительность к тепловому стрессу и другим рискам».

    Правительство приняло решение перейти к полному запрету экспорта скота в 2019 году. Так, в 2020 году, после инцидента со скотовозом «Gulf Livestock 1». По словам спасенного тогда филиппинского офицера, судно попало в шторм, вызванный тайфуном Майсак, у него отказал двигатель, а потом его накрыла экстремальная волна, и оно затонуло. Погибли 42 члена экипажа и почти 6 тыс. животных. «Gulf Livestock 1» направлялось из Напира в Новой Зеландии в китайский порт Таншань.

    «В первом полугодии 2022 года Новая Зеландия экспортировала 50,4 тыс. голов живого скота. И весь этот объем ушел в Китай. В 2021 году страна экспортировала 134,7 тыс. голов скота. Китай был единственным рынком сбыта», — пишет издание со ссылкой на официальные данные правительства Новой Зеландии.

    Ожидается, что запрет не повлияет на экономику страны, учитывая, что экспорт живого скота морем в 2021 году составил примерно 0,6% выручки экспорта сырьевого сектора. В 2022 году экспорт первичного сектора экономики Новой Зеландии составил 30 млрд долларов.

    Фото: Shipspotting, автор Tony des Landes, снято в Напире 13 августа этого года – накануне выхода в рейс


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