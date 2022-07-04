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Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
04.07.2022

Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы


    • С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России. Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

     В частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке. 

     При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи. 

     Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза и в рамках международных межправительственных соглашений.

     Фото: пресс-служба Минсельхоза


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