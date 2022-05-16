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О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
16.05.2022

Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям


    • С 15 мая в России вводится разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление от 14 мая 2022 года №873 опубликовано на правительственном сайте.

    Документ принят в целях регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции.

    Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно.

    Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений. У производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы.

    Отмечается, что принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений – металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями.

    В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.


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