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штамп экспорт
25.02.2022

Экспорт из регионов в 2021 году

    • В 2021 году экспорт из России в денежном выражении увеличился на 46%, или на 154,9 млрд долларов по сравнению с показателем 2020 года и составил 491,6 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров снизился на 0,5%, или на 4,9 млн тонн до 908,4 млн тонн.

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в денежном выражении более половины экспорта приходится на Центральный федеральный округ. По итогам 2021 года отгрузки из ЦФО выросли на 51,2%. Поставки из Северо-Западного федерально округа увеличились на 44,7%, из Южного федерального округа – на 38,8%. Из Приволжского федерального округа было вывезено на 41,8% больше товаров, чем в 2020 году. На 50,7% выросли отгрузки из Уральского федерального округа, на 45,7 – из Сибирского федерального округа. Экспорт из Дальневосточного федерального округа увеличился на 19,7%, из Северо-Кавказского – на 35,4%.

    В физическом выражении более 30% экспорта приходится на Центральный федеральный округ. В 2021 году поставки из ЦФО снизились на 4,5%. Из Северо-Западного федерального округа было отправлено на экспорт на 4,3% больше грузов по сравнению с 2020 годом, из Южного федерального округа – на 1,9% больше. Отгрузки из Приволжского федерального округа снизились на 5,5%, из Уральского федерального округа выросли на 5,8%. Из Сибирского федерального округа было экспортировано на 1,4% больше товаров, чем годом ранее. Отправки из Дальневосточного федерального округа увеличились на 1,1%, из Северо-Кавказского сократились на 3,6%.

    Подробный анализ динамики экспорта из России по итогам 2021 года доступен по подписке.


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