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Для Астраханского филиала «Росморпорта» заложили киль несамоходного земснаряда
26.09.2022

Для Астраханского филиала «Росморпорта» заложили киль несамоходного земснаряда


    • В Астраханской области на территории первой на Каспии особой экономической зоны промышленного типа состоялась церемония закладки киля несамоходного фрезерного земснаряда «Николай Русанов». Судно строится для Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

    Как сообщает пресс-служба «Росмопорта», судно станет седьмым по счету земснарядом в составе дноуглубительного флота Астраханского филиала и будет использоваться для поддержания заданных глубин в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала, на акваториях и подходах к морским портам на Каспии.

    Поддержание необходимых глубин внутренних водных путей ключевое направление обеспечения безопасности судоходства и увеличения грузоперевозок морским транспортом, поясняют в «Росморпорте». Так, весной текущего года началось ремонтное дноуглубление на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Работы на лимитирующих участках канала выполняют шесть земснарядов Астраханского филиала предприятия. Ожидается, что судно «Николай Русанов» приступит к работе уже зимой 2024 года.

    Несамоходный фрезерный земснаряд назван в честь Николая Васильевича Русанова, занимавшего пост главы Морской администрации порта Астрахань до 2000 года.

    Основные технические характеристики судна:

    • класс судна — несамоходный не ниже KE*R3 Dredger;
    • длина наибольшая — 55 м;
    • длина корпуса — 43 м;
    • ширина наибольшая – 12,5 м
    • осадка — 2,1 м
    • производительность по воде – 7 тыс. кубометров в час:
    • минимальная/максимальная глубина разработки — 3/15 м.

    Фото: «Росморпорт»

     

     


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