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Первые контейнеры с хлоридом кальция из Астрахани
28.03.2022

Первые контейнеры с хлоридом кальция из Астрахани

    • Приволжская железная дорога впервые организовала погрузку хлорида кальция с грузового терминала станции Кутум Астраханского региона.

    Как сообщает пресс-служба ПривЖД, в рамках договора комплексного транспортного обслуживания железнодорожники доставили автотранспортом тарированный груз в биг-бэгах с предприятия клиента на грузовой терминал. На грузовом терминале хлористый кальций перегрузили в крупнотоннажные контейнеры. Первая партия весом 200 тонн уже отправлена в Казахстан.

    По информации ПривЖД, ежегодно со станции Кутум планируется отправлять до 300 тыс. тонн хлорида кальция.

    Кальция хлорид используется в пищевой, химической, бумажной, текстильной промышленностях, медицине, сельском хозяйстве, в качестве противогололедного материала – для нужд транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства. 

    Фото: ПривЖД


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