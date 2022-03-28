Первые контейнеры с хлоридом кальция из Астрахани

Приволжская железная дорога впервые организовала погрузку хлорида кальция с грузового терминала станции Кутум Астраханского региона.

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, в рамках договора комплексного транспортного обслуживания железнодорожники доставили автотранспортом тарированный груз в биг-бэгах с предприятия клиента на грузовой терминал. На грузовом терминале хлористый кальций перегрузили в крупнотоннажные контейнеры. Первая партия весом 200 тонн уже отправлена в Казахстан.

По информации ПривЖД, ежегодно со станции Кутум планируется отправлять до 300 тыс. тонн хлорида кальция.

Кальция хлорид используется в пищевой, химической, бумажной, текстильной промышленностях, медицине, сельском хозяйстве, в качестве противогололедного материала – для нужд транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства.

Фото: ПривЖД