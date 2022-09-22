Южнокорейские верфи доминируют на мировом рынке экологически чистых судов

Южнокорейские судостроительные компании за 8 месяцев этого года получили 57% мировых заказов на экологически чистые суда, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Clarkson Research Service.

«По итогам за январь-август 2022 года на «зеленые» суда приходится 61% от общего мирового портфеля заказов, который составляет 899 судов или 27,68 млн CGT (компенсированных валовых тонн) — пишет издание. – При этом корейские верфи за период с января по август этого года получили 9,52 млн CGT, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2021 года».

Как отмечает Yonhap со ссылкой на свои отраслевые источники, Южная Корея получила львиную долю заказов на экологически чистые суда благодаря своим технологиям. «Корейские судостроители строят на крупнотоннажные торговые суда, работающие на экологически чистом топливе, когда как китайцы, в основном, строят небольшие паромы на аккумуляторах».

Фото с сайта KSOE