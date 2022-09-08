В Hyundai Heavy Industries готовятся к забастовке

Еще на одном южнокорейском судостроительном предприятии готовится трехдневная забастовка. Профсоюз Hyundai Heavy Industries Group, куда входят Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho Heavy Industries, планирует проголосовать за проведение забастовки с 19 по 21 октября, сообщает Yonhap.

«Забастовку готовят на крайний случай, если условия коллективных переговоров не будут соблюдены и требование профсоюза не будет удовлетворено», — пишет издание.

Профсоюз HHI требует увеличение заработной платы. Свое предложение по повышению базовой заработной платы на 103 доллара он выдвинул еще в июле. Кроме того, профсоюз требует отменить систему пиковой заработной платы, суть которой в постепенном сокращении заработной платы за несколько лет до выхода работника на пенсию.

Напомним, на корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в июне началась забастовка подрядчиков. Они требовали повышения заработной платы на 30%. Забастовка длилась 51 день. В конце концов профсоюз принял предложение руководства верфи о повышении заработной платы на 4,5% и при условии гарантии занятости. При этом руководство верфи заявило, что из-за забастовки компания потеряла порядка 400 млн долларов и выдвинула иск в отношении бастовавших.

Фото: Hyundai Heavy Industries