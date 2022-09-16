Seaspan отменяет заказ на четыре 7-тысячника

Seaspan Corporation аннулировала контракт на строительство четырех контейнеровозов вместимостью по 7,7 тыс. TEU, работающих на СПГ. Как сообщает gCaptain, компания отменила заказа из-за «невыполнения условий контракта».

Семитысячники были заказаны в мае этого года. Сдача их в эксплуатацию планировалась на конец 2024 года. Предполагалось, что контейнеровозы, заказанные Seaspan, будут переданы в долгосрочный фрахт MSC.

«В связи с невыполнением контрагентом определенных условий контракт стал недействительным. Seaspan уведомила соответствующие стороны и оставила за собой право предъявлять претензии контрагенту в отношении контрактов», — цитирует издание заявление Seaspan.

Название верфи компания не раскрывает, однако можно предположить, что контракт на сумму 520 млн долларов был подписан с южнокорейской K Shipbuilding.

Напомним, ранее K Shipbuilding носила название STX Offshore & Shipbuilding. Верфь несколько лет находилась в процессе банкротства, пока летом 2021 года ее не приобрели контролируемая государством компания по управлению проблемными активами United Asset Management Company (UAMCO) и частный акционер KH Investment. Тогда же верфь была переименована в K Shipbuilding.

Воспользовавшись высоким спросом на рынке контейнерных перевозок, K Shipbuilding начала проектировать контейнеровозы вместимостью 7-8 тыс. TEU.

Летом этого года верфь получила заказы в общей сложности на восемь контейнеровозов – от Seaspan и MSC. Суммарно эти контракты оценивались в 1 млрд долларов. Как тогда писали СМИ, «благодаря этим заказам K Shipbuilding получила новую жизнь».

«Высокий спрос на новые контейнеровозы во время пандемии оставил мало места для маневра мировым судостроителям, прежде всего в Азии, в то время как проблемы с рабочей силой и рост затрат на основные материалы усугубили проблемы», – резюмирует издание.

Весной этого года южнокорейские верфи фиксировали всплеск заказов на строительство судов, однако им не хватало специалистов. Поэтому для того, чтобы контракты были выполнены в срок, предлагалось привлекать даже иностранных работников. Кроме того, в начале сентября несколько южнокорейских верфей подали жалобу в антимонопольные органы на одну из крупнейших верфей страны, обвиняя их переманивании высококвалифицированных специалистов.

Фото: Seaspan