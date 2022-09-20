Погружено свайное основание ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»

Гидрографическое предприятие завершило ключевой этап при строительстве ледозащитных сооружений на терминале «Утренний» — погружение свайного основания.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в общей сложности при возведении Южного и Северного ледозащитных сооружений на терминале сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта в грунт было погружено 5,7 тыс. свай. Параллельно проводилась установка в сваи армокаркасов, раскрепление свайного основания, армирование и бетонирование верхнего строения ледозащитных сооружений. Завершить возведение ледозащитных сооружений Гидрографическое предприятие планирует в декабре этого года.

Южное и Северное ледозащитные сооружения, которые Гидрографическое предприятие возводит в рамках строительства терминала «Утренний», защитят акваторию от дрейфующего льда, способного повредить причалы и суда. Протяженность Северного ледозащитного сооружения составит 1,3 км, Южного — 3,1 км.

Внешняя стенка ледозащитных сооружений выполнена из трубошпунта диаметром 1420 мм. В качестве промежуточного ряда используются сваи диаметром 2520 мм. Тыловая сторона представляет собой ряд наклонных свай диаметром 1420 мм. Длина свай — от 21,5 до 62,2 м. Общий вес металлоконструкций ледозащитного сооружения — более 165 тыс. тонн. Общий объем бетона для устройства верхнего строения ледозащитных сооружений — более 83 тыс. куб. м.

Дноуглубительные работы на акватории терминала «Утренний» Гидрографическое предприятие осуществляло с 2019 года, строительство ледозащитных сооружений начато осенью 2020 года. В 2021 году дноуглубительные работы на подходном канале и акватории терминала были завершены, общий объем грунта, извлеченного за три года, превысил 24 млн куб. м.

Фото: Гидрографическое предприятие