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Погружено свайное основание ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»
20.09.2022

Погружено свайное основание ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»


    • Гидрографическое предприятие завершило ключевой этап при строительстве ледозащитных сооружений на терминале «Утренний» — погружение свайного основания.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, в  общей сложности при возведении Южного и Северного ледозащитных сооружений на терминале сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта в грунт было погружено 5,7 тыс. свай. Параллельно проводилась установка в сваи армокаркасов, раскрепление свайного основания, армирование и бетонирование верхнего строения ледозащитных сооружений. Завершить возведение ледозащитных сооружений Гидрографическое предприятие планирует в декабре этого года.

    Южное и Северное ледозащитные сооружения, которые Гидрографическое предприятие возводит в рамках строительства терминала «Утренний», защитят акваторию от дрейфующего льда, способного повредить причалы и суда. Протяженность Северного ледозащитного сооружения составит 1,3 км, Южного — 3,1 км.

    Внешняя стенка ледозащитных сооружений выполнена из трубошпунта диаметром 1420 мм. В качестве промежуточного ряда используются сваи диаметром 2520 мм. Тыловая сторона представляет собой ряд наклонных свай диаметром 1420 мм. Длина свай — от 21,5 до 62,2 м. Общий вес металлоконструкций ледозащитного сооружения — более 165 тыс. тонн. Общий объем бетона для устройства верхнего строения ледозащитных сооружений — более 83 тыс. куб. м.

    Дноуглубительные работы на акватории терминала «Утренний» Гидрографическое предприятие осуществляло с 2019 года, строительство ледозащитных сооружений начато осенью 2020 года. В 2021 году дноуглубительные работы на подходном канале и акватории терминала были завершены, общий объем грунта, извлеченного за три года, превысил 24 млн куб. м.

    Фото: Гидрографическое предприятие


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