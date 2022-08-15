Обмелевший Рейн на грани закрытия для грузоперевозок

Уровень реки Рейн находится на рекордно низкой отметке из-за засухи, он упал до 47 см, сообщает The Loadstar. Падение уровня воды до 40 см, которое прогнозируют на этой неделе, приведет к тому, что движение судов по реке станет невозможным.

«Такая ситуация серьезно повлияет на логистические цепочки, поскольку огромный объем грузов перевозится по Рейну, – цитирует издание свой источник в отрасли. – Уже месяц грузы, которые ранее перевозились по реке, из-за обмеления мы перенаправляем на железную дорогу. Но сейчас она перегружена. Поэтому если Рейн закроют для судоходства, единственным выходом станет автотранспорт».

«Из-за ограничений по осадке на фоне обмеления Рейна баржи были загружены на 20-30%, что, соответственно, привело к задержкам. Поэтому на этой неделе можно ждать как минимум 25-процентное повышение за переход с водного транспорта на большегрузы», – предполагает источник The Loadstar.

«Остановка судоходства по Рейну станет катастрофой для грузоотправителей. Как отметил один судовладелец, в 2018 году, когда Рейн обмелел, груз суммарным объемом в 237 тыс.TEU перешел с речного на автотранспорт, и впоследствии этот объем на реку уже не вернулся. Кроме проблемы с ограничением по осадке, возник вопрос с дефицитом провозных мощностей, поскольку бОльшая часть барж задействована для транспортировки угля в преддверии зимы. Это лишило рынок порядка 40% провозных мощностей», – пишет издание.

Фото: Arnold Prohen, Shipspotting