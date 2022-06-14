Аттестацию для капитанов речных судов отменяют

9 июня правительство РФ на своем заседании приняло решение одобрить проект федерального закона «О признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Абзац, о котором идет речь, звучит в редакции от 28.07.2012г. следующим образом: «Капитан пассажирского судна или наливного судна, осуществляющих перевозки опасных грузов, включая судно, буксирующее либо толкающее другие наливные несамоходные суда, осуществляющие перевозки опасных грузов, с главными двигателями мощностью более чем 550 киловатт, также должен иметь свидетельство об аттестации капитана судна внутреннего плавания, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, в соответствии с положением об аттестации капитанов судов внутреннего плавания, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта».

Согласно пояснению пресс-службы правительства, «Основным документом, подтверждающим компетенцию капитана судна внутреннего плавания, является диплом капитана, выдаваемый после прохождения квалификационных испытаний при условии наличия у испытуемого необходимого образования и стажа работы судоводителем на судах внутреннего плавания. Аттестация капитанов судов внутреннего плавания фактически дублирует квалификационные испытания в рамках получения диплома капитана судна. Проект федерального закона разработан в целях исключения избыточного регулирования в части контроля за профессиональной компетентностью капитанов судов внутреннего плавания».