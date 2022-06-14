Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российского транспорта
14.06.2022

Аттестацию для капитанов речных судов отменяют

    • 9 июня правительство РФ на своем заседании приняло решение одобрить проект федерального закона «О признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

    Абзац, о котором идет речь, звучит в редакции от 28.07.2012г. следующим образом: «Капитан пассажирского судна или наливного судна, осуществляющих перевозки опасных грузов, включая судно, буксирующее либо толкающее другие наливные несамоходные суда, осуществляющие перевозки опасных грузов, с главными двигателями мощностью более чем 550 киловатт, также должен иметь свидетельство об аттестации капитана судна внутреннего плавания, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, в соответствии с положением об аттестации капитанов судов внутреннего плавания, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта».

    Согласно пояснению пресс-службы правительства, «Основным документом, подтверждающим компетенцию капитана судна внутреннего плавания, является диплом капитана, выдаваемый после прохождения квалификационных испытаний при условии наличия у испытуемого необходимого образования и стажа работы судоводителем на судах внутреннего плавания. Аттестация капитанов судов внутреннего плавания фактически дублирует квалификационные испытания в рамках получения диплома капитана судна. Проект федерального закона разработан в целях исключения избыточного регулирования в части контроля за профессиональной компетентностью капитанов судов внутреннего плавания».


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.02.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая. Итоги 2021 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в 2021 году грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 15,5 млрд (+6,8% к показателю 2020).
    Только для подписчиков
    2021КитайПортыРечные перевозки
    0
    18.05.2022
    Открылось сезонное речное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем
    18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с КНР. Первая баржа отправилась из […]
    КитайРечные перевозкиХабаровск
    0
    31.05.2022
    Речные грузоперевозки в Якутии будут развивать по программе «Арктический флот»
    В середине мая холдинговая компания ООО «ВСП-Ресурс» и группа компаний «Старвей» подписали соглашение о […]
    АрктикаГК СтарвейРечные перевозкиФлот
    0
    25.04.2022
    Отрыта навигация на верхней Волге
    22 апреля 2022 года состоялось торжественное открытие грузовой навигации на верхней Волге. Первыми из […]
    Волжское пароходствоНавигацияРечные перевозки
    0
    19.04.2022
    Первая женщина-капитан в Zim
    Шани Бен-Дави назначена капитаном судна Zim. По информации компании, она стала первой женщиной, достигшей […]
    ZimЖенщина на бортукапитанНазначения
    0
    05.04.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как морских, так и речных, увеличился на 2,9% и составил 43,6 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.06.2022 Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022
    14.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
    10.06.2022 Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    09.06.2022 ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    09.06.2022 LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
    09.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    Госрегулирование Показать всё
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти