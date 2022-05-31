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Костромской грузовой речной порт принял первый груз
31.05.2022

Костромской грузовой речной порт принял первый груз

    • Костромской грузовой речной порт принял первый груз. Водным транспортом в Кострому доставили строительные материалы для ремонта дорог, сообщается на портале государственных органов Костромской области.

    Меры по восстановлению деятельности костромского грузового речного порта приняты в прошлом году. По поручению губернатора Сергея Ситникова решен вопрос с передачей порта на баланс области, а также принято решение о создании акционерного общества с долевым участием региона.

    Восстанавливать порт решено с привлечением частного инвестора. В декабре администрация региона и представители группы компаний «Питер Втормет» подписали соглашение. За семь лет инвестор планирует вложить в проект около 500 млн рублей. На эти средства планируется провести модернизацию инфраструктуры, закупку техники, строительство логистического центра.

    Сейчас в порту идет выравнивание грунта, подготовка погрузочно-разгрузочных площадок к бетонированию, по периметру идет установка ограждения. Предприятие приобрело погрузочную технику и уже начало прием грузов.

    Первым рейсом в Кострому прибыли две баржи с материалами для ремонта дорог. Общий вес груза – 4,1 тыс. тонн.

    «Грузы, которые раньше доставлялись железнодорожным транспортом, теперь мы будем доставлять водой. За водным транспортом большие перспективы, доставка таким способом значительно дешевле. У нас есть порт, мы можем принимать грузы с реки. Не каждый город может похвастаться этим. Для нашей области это, прежде всего, экономический прогресс. Мы оповестим наши предприятия об этой возможности», — сказал генеральный директор АО «Костромской грузовой порт» Дмитрий Урядников.

    В этом году в развитие костромского грузового речного порта планируется вложить 80 млн рублей. Будет выполнено устройство открытых погрузочно-разгрузочных площадок общей площадью две тысячи квадратных метров, установлено ограждение, проведено благоустройство. В дальнейшем на территории порта планируется разместить крытые складские помещения.

    Через Костромской речной порт смогут отправлять и принимать грузы дорожные, деревообрабатывающие, строительные и сельскохозяйственные предприятия региона и соседних областей.

    Фото: портал государственных органов Костромской области

     


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