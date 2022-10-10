Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральный закон принят Государственной Думой 28 сентября 2022 года и одобрен Советом Федерации 4 октября 2022 года.

Согласно справке Государственно-правового управления, законом предусматривается, что при проведении культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий на внутренних водных путях администрация бассейна внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства вправе принимать решение об ограничении или запрещении движения судов.

Фото: архив SeaNews