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Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
10.10.2022

Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта

    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации».

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральный закон принят Государственной Думой 28 сентября 2022 года и одобрен Советом Федерации 4 октября 2022 года.

    Согласно справке Государственно-правового управления, законом предусматривается, что при проведении культурно-массовых, официальных физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий на внутренних водных путях администрация бассейна внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства вправе принимать решение об ограничении или запрещении движения судов.

    Фото: архив SeaNews


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