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Про контейнерный сервис по Севморпути
29.06.2022

Новый закон о СМП


    • Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», сообщает пресс-служба Кремля.

    Как отмечается в справке Государственно-правового управления, закон направлен на совершенствование организации плавания судов в акватории Северного морского пути.

    Предусматривается, что выдача разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, приостановление, возобновление, прекращение действия таких разрешений и внесение изменений в такие разрешения будут осуществляться Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или подведомственной ей организацией.

    Федеральным законом также устанавливается, что организация плавания судов в акватории Северного морского пути, помимо прочего, будет включать в себя предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке в акватории Северного морского пути, содействие в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами и мониторинг движения судов.

    Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня 2022 года и одобрен Советом Федерации 22 июня 2022 года.


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