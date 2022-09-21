20 сентября 2022 в Волгограде начала свою работу 5-я юбилейная конференция «Речные перевозки России 2022».

Организатор мероприятия – компания «ВИВА КОНСАЛТ»

Речные перевозки всегда были и будут хорошей альтернативой другим модальностям, благодаря низкой себестоимости и экологичности данного вида транспорта. Однако отрасль неизменно сталкивается с рядом сложностей и ограничений, которые требуют пристального внимания от всех игроков рынка: портов, судоходных компаний, логистических операторов. Также, учитывая геополитические изменения, в настоящее время особенно актуальны экспортные направления с участием речного плеча.

Среди делегатов на конференции присутствовали производители и трейдеры, судоходные, а также транспортно-логистические компании, инвестиционные компании, представители портов и АПК.

Работа конференции началась с сессии о развитии инфраструктуры внутренних водных путей и о логистике на стыке модальностей.

Елена Шелеметьева, директор по маркетингу ИА «SeaNews», рассказала о новых реалиях логистического рынка России. Вера Вторыгина, директор филиала «РЖД Логистика» в г. Саратове, осветила тему альтернативных транспортно-логистических схем доставки грузов и вывоза производимой продукции по МТК «Север-Юг». О речных портах и терминалах сделала доклад Ольга Гопкало, главный специалист компании «Морстройтехнология».

Вторая сессия была посвящена обзору грузопотока и фрахтового рынка, а также перевозкам река-море.

О перспективах развития морских портов Азовского и Каспийского бассейнов подробно рассказал начальник Управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт», Андрей Болдорев.

Также в сессии выступил Виталий Шамаев, генеральный директор компании «АГРОСПИКЕР», осветив ситуацию на рынке зерновых- одном из важнейших стратегических грузов. Алексей Георгиев, заместитель директора по продажам «TMBC Logistics» сделал доклад об управление рисками при перевозках зерновых грузов.

Далее Валерием Коваленко, исполнительным директором «Калачевского речного порта» были освещены перспективы и сложности развития речных портов.

Конференцию продолжили вопросы навигации и рисков судоходства.

О том «Как опоздать к закрытию ВДСК и заработать на этом!» рассказала Анастасия Фарафонова, юрист «ЮФ «Ремеди». О специфике движения флота при строительстве и ремонте гидротехнических сооружений сделал доклад Алексей Зайцев, директор компании «МАРИНЕРУС». Перспективы работы на ЕГС РФ на барже-буксирных составах осветил Андрей Глушков, директор по логистике компании «Шексна Шиппинг».

В следующей сессии спикеры рассматривали обновление и перспективы развития речного флота. Кирилл Маслов, управляющий партнер Аб СПб «Инмарин», раскрыл тему купли-продажи судов в условиях санкций. Вадим Мищенко, генеральный директор Морского Инжинирингового Центра СПб, сделал доклад о перспективных проектах сухогрузных судов в условиях сдерживающих факторов в судостроении.

Возможности применения беспилотных технологий на внутреннем водном транспорте осветил Герман Зайцев, представитель компании «Морбаза».

В перерывах между докладами участники смогли обменяться мнениями по обсуждаемым вопросам и наладить деловые взаимоотношения.

Спонсором кофе-пауз выступила компания «Абсолют Страхование».

Кроме того, проходили торжественные мероприятия в честь юбилея конференции.

Форум завершился гала-ужином, где участники смогли пообщаться в непринужденной атмосфере.

Фото предоставлено организаторами