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Tallinna Sadam вышел из управления порта Пальяссааре
11.08.2022

Tallinna Sadam вышел из управления порта Пальяссааре

    • Транспортный департамент Эстонии удовлетворил ходатайство Таллиннского порта и OÜ Hundipea и осуществил смену портового оператора Пальяссааре. С 10 августа этого года управляющей компанией порта Пальяссааре стала Hundipea.

    По информации Таллиннского порта, Tallinna Sadam принял решение прекратить эксплуатацию и управление гаванью Пальяссааре еще в 2017 году в связи с ограниченными возможностями для бизнеса. В 2020 году Таллиннский порт продал причалы и другое имущество в Пальяссааре, а в 2021 году – коммунальные сети и сооружения и прекратил предоставление сетевых услуг в гавани.

    «Прекращение управления портом и оказания портовых услуг в Пальяссааре не окажет существенного влияния на финансовые результаты Таллиннского порта, так как активы, связанные с портом Пальяссааре, уже были переданы в течение последних нескольких лет», – отметили в Tallinna Sadam.

    Напомним, что ранее, в 2007 году в расчете на российские грузы Tallinna Sadam планировал довести мощность Таллинского порта до 45 млн тонн в год. Планировалось на четверть увеличить портовые площади за счет переориентация грузопотоков из старого порта (Vana Sadam), расположенного в черте города, в порты Мууга, Пальяссааре и Палдиски.

    Фото: Таллиннский порт


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