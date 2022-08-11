Tallinna Sadam вышел из управления порта Пальяссааре

Транспортный департамент Эстонии удовлетворил ходатайство Таллиннского порта и OÜ Hundipea и осуществил смену портового оператора Пальяссааре. С 10 августа этого года управляющей компанией порта Пальяссааре стала Hundipea.

По информации Таллиннского порта, Tallinna Sadam принял решение прекратить эксплуатацию и управление гаванью Пальяссааре еще в 2017 году в связи с ограниченными возможностями для бизнеса. В 2020 году Таллиннский порт продал причалы и другое имущество в Пальяссааре, а в 2021 году – коммунальные сети и сооружения и прекратил предоставление сетевых услуг в гавани.

«Прекращение управления портом и оказания портовых услуг в Пальяссааре не окажет существенного влияния на финансовые результаты Таллиннского порта, так как активы, связанные с портом Пальяссааре, уже были переданы в течение последних нескольких лет», – отметили в Tallinna Sadam.

Напомним, что ранее, в 2007 году в расчете на российские грузы Tallinna Sadam планировал довести мощность Таллинского порта до 45 млн тонн в год. Планировалось на четверть увеличить портовые площади за счет переориентация грузопотоков из старого порта (Vana Sadam), расположенного в черте города, в порты Мууга, Пальяссааре и Палдиски.

Фото: Таллиннский порт