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«Альфа» и «Браво» приступили к работе в Мууге
02.06.2022

«Альфа» и «Браво» приступили к работе в Мууге

    • На терминале HHLA TK Estonia в Мууге ввели в эксплуатацию краны, прибывшие в июле прошлого года из гамбургского терминал Burchardkai (CTB) компании HHLA.

    31 мая на торжественной церемонии министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и председатель правления HHLA Group Ангела Титцрат ввели краны в эксплуатацию, дав им названия «Альфа» и «Браво».

    Напомним, грузоподъемность каждого крана составляет 70 тонн, высота – 73 м, вылет стрелы – 50 м. Установлены на 17-м причале контейнерного терминала. Планировалось, что краны введут в эксплуатацию в конце 2021 года.

    Фото: Kaupo Kalda


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