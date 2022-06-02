«Альфа» и «Браво» приступили к работе в Мууге

На терминале HHLA TK Estonia в Мууге ввели в эксплуатацию краны, прибывшие в июле прошлого года из гамбургского терминал Burchardkai (CTB) компании HHLA.

31 мая на торжественной церемонии министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и председатель правления HHLA Group Ангела Титцрат ввели краны в эксплуатацию, дав им названия «Альфа» и «Браво».

Напомним, грузоподъемность каждого крана составляет 70 тонн, высота – 73 м, вылет стрелы – 50 м. Установлены на 17-м причале контейнерного терминала. Планировалось, что краны введут в эксплуатацию в конце 2021 года.

Фото: Kaupo Kalda