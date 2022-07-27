Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов

России предстоит серьезно диверсифицировать экспорт энергоресурсов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной вопросам энергетики. Прежде всего – за счёт переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.

«В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направления сырьевых потоков с Запада на Восток и обратно, – цитирует пресс-служба правительства выступление М.Мишустина. – Например, за счёт объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру».

Он отметил, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширять своё производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного и нефтегазового оборудования, развивать российское судостроение.

Фото: сайт правительства РФ