Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов
27.07.2022

Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов

    • России предстоит серьезно диверсифицировать экспорт энергоресурсов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной вопросам энергетики. Прежде всего – за счёт переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.

    «В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направления сырьевых потоков с Запада на Восток и обратно, – цитирует пресс-служба правительства выступление М.Мишустина. – Например, за счёт объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру».

    Он отметил, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширять своё производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного и нефтегазового оборудования, развивать российское судостроение.

    Фото: сайт правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.07.2022
    Казахстан прорабатывает возможность диверсификации поставок и альтернативные маршруты
    «Требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау» – президент Казахстана
    АктауДиверсификацияЖелезная дорогаКазахстан
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.07.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2022
    26.07.2022 Контейнерные порты Турции, H1 2022
    26.07.2022 10 тыс. TEU за 4 месяца
    26.07.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июне 2022 года
    25.07.2022 Top-20 стран мира по контейнерному флоту
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти