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Регулярный контейнерный поезд из Находки в Краснодар
09.11.2022

Регулярный контейнерный поезд из Находки в Краснодар


    • «ТрансКонтейнер» запустил регулярный контейнерный поезд со станции Находка-Восточная на собственный терминал в Краснодаре. Сервис ориентирован на доставку импортных грузов, прибывающих морем на терминал «Восточной стивидорной компании» из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как сообщили, рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», в первом составе проследовало 79 контейнеров (150 TEU) с товарами народного потребления из Китая. Срок доставки по железной дороге составляет 13 суток. В перспективе отправлять контейнерные поезда из Находки в Краснодар планируется дважды в месяц.

    «Ранее нашим клиентам для регулярной доставки из Находки в регионы юга РФ был доступен только поезд до станции Ростов-Товарный. Мы диверсифицируем маршрутную сеть – запуск нового сервиса позволит разгрузить ростовский терминал и снизить сроки перевозки», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев.

    С марта 2022 года на фоне изменения логистики импорта наблюдается резкий рост нагрузки на железнодорожную и терминальную инфраструктуру регионов юга РФ. Количество поездов назначением на Ростов-на-Дону увеличилось с трёх в январе до 18 в октябре, отмечают в «ТрансКонтейнере». Для снижения нагрузки на терминал «ТрансКонтейнера» в Ростове-на-Дону и, соответственно, сокращения сроков доставки импорта компания ранее увеличила площадь зоны таможенного контроля с 40 до 240 TEU, запустила в работу второй ричстакер и перевела терминал с 12-часового на круглосуточный режим работы. Принятые меры позволят увеличить суточную переработку с 38 до 74 условных вагонов и удвоить число обслуживаемых контейнерных поездов – до 20-22 в месяц.

    Фото предоставлено пресс-службой «ТрансКонтейнера»


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