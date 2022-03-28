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Индия планирует удвоить импорт угля из России
28.03.2022

Индия планирует удвоить импорт угля из России

    • Индия намерена удвоить импорт из России коксующегося угля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра металлургии Индии Рамчандры Прасада Сингха.

    «Мы движемся в сторону импорта коксующего угля из России, ключевого компонента производства стали», – сказал он на конференции в Нью-Дели, отметив, что Индия импортировала 4,5 млн тонн. «При этом не указан период, о котором идет речь», – пишет издание.

    По данным консалтингового агентства Kpler, на которое ссылается Reuters, в этом месяце в индийские порты будет доставлено чуть более 1 млн тонн коксующегося и энергетического угля, который используется в основном для выработки электроэнергии. Это максимальный показатель с января 2020 года.

    «Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индию. По мнению трейдеров, Россия может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, пока другие клиенты отказывается от сотрудничества с Россией из-за санкций. Торговлю также может стимулировать соглашение о рубле и рупии», – прогнозирует издание.

    Фото: SeaNews


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