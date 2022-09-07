«РЖД Бизнес Актив» и «Октет Карго» подписали соглашение

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» (дочернее общество ОАО «РЖД») и логистический оператор «Октет Карго» (проектная компания «Агентства развития проектных инициатив») на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, которое нацелено на укрепление экономических связей между Россией и странами АТР. Как рассказали SeaNews в компании «РЖД Бизнес Актив», этому послужит рост грузопотока, который будет обеспечен за счет формирования новых мультимодальных логистических продуктов из стран АТР по территории России через погранпереход Хэйхэ – Благовещенск, а также за счет развития грузоперевозок на территории Дальневосточного федерального округа через сухой порт Благовещенск.

По условиям соглашения, действующего до конца 2025 года, «РЖД Бизнес Актив» обеспечивает железнодорожную составляющую сервисов: предоставление подвижного состава, необходимого для формирования контейнерных поездов или групповых отправок, и взаимодействие с ОАО «РЖД» по оплате тарифных платежей.

«Октет Карго» по условиям соглашения организует перевозки по маршруту Благовещенск – Хэйхэ, обеспечивает услуги хранения и таможенного оформления на территории ТЛТ «Каникурган», а также обработку грузов и подготовку к дальнейшей отправке.

По словам генерального директора АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслава Сараева, объединение компетенций операторских и инфраструктурных компаний создает прочный фундамент для создания новых цепей поставок.

«Создание партнёрств и объединение компетенций российских и китайских компаний позволяет диверсифицировать предложения, способствуя развитию международных транспортных коридоров между Россией и Китаем, и создавать эффективную трансграничную логистику, открывая новые и эффективные маршруты», — отметила вице-президент ГК «Регион» генеральный директор АРПИ. Валерия Репкова.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЖД Бизнес Актив»