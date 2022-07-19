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Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
19.07.2022

Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении


    • Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями, сообщается на сайте правительства РФ.

    Новые полномочия, в частности, закреплены за Денисом Мантуровым, занявшим должность вице-премьера – министра промышленности и торговли. Указ о его назначении президент подписал 15 июля.

    В правительстве Д.Мантуров будет отвечать за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов, атомной промышленности.

    В ведение Д.Мантурова также передаются вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройства государственной границы России.

    В должности заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли он будет координировать деятельность:

    • Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в части вопросов её участия в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности);
    • Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
    • Федерального медико-биологического агентства (в части вопросов участия агентства в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности);
    • Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности);
    • Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

    Дополнительно к отраслевым полномочиям за Д.Мантуровым закреплена обязанность курировать социально-экономическое развитие промышленно ориентированного Уральского федерального округа.

    Фото: Минпромторг


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