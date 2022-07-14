HMM инвестирует в новые суда и терминалы

Корейский перевозчик HMM планирует до 2026 года планирует инвестировать 11,5 млрд долларов. Основная часть средств будет направлена на строительство новых судов, приобретение терминалов и других логистических объектов.
Согласно среднесрочной и долгосрочной стратегиям, которые на днях опубликовал перевозчик, HMM увеличит к 2026 году вместимость своего флота до 1,2 млн TEU (сейчас вместимость флота компании составляет 820 тыс. TEU).
Кроме того, HMM намерен увеличить флот сухогрузов – с 29 действующих в настоящее время судов до 55.
«HMM также планирует расширить логистическую инфраструктуру, в частности, речь идет о терминалах в ключевых регионах», – говорится в стратегии компании.
Фото: HMM