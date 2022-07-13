Доля женщин-моряков не растет

Доля женщин-моряков, занятых в мировом морском судоходстве, остается на протяжении 40 лет неизменной и составляет 2% от всей занятой в море рабочей силы. Об этом заявила президент Морского института Великобритании Джиллиан Карсон-Джексон накануне своей отставки.

«Когда я пришла в отрасль в 1983 году, доля женщин-моряков составляла 2%. Спустя 40 лет, нас все так же 2%. Морская отрасль очень хорошо умеет внедрять ключевые показатели эффективности в вопросах эксплуатации и безопасности судоходства, но у нее нет показателей для гендерного разнообразия и интеграции», – сказала Дж. Карсон-Джексон

По ее мнению, доля женщин-моряков должен увеличиться с 2% до 20% и выше – и она пообещала работать над этим.

Фото: Nautical Institute