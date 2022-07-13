Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Доля женщин-моряков не растет
13.07.2022

Доля женщин-моряков не растет


    • Доля женщин-моряков, занятых в мировом морском судоходстве, остается на протяжении 40 лет неизменной и составляет 2% от всей занятой в море рабочей силы. Об этом заявила президент Морского института Великобритании Джиллиан Карсон-Джексон накануне своей отставки.

    «Когда я пришла в отрасль в 1983 году, доля женщин-моряков составляла 2%. Спустя 40 лет, нас все так же 2%. Морская отрасль очень хорошо умеет внедрять ключевые показатели эффективности в вопросах эксплуатации и безопасности судоходства, но у нее нет показателей для гендерного разнообразия и интеграции», – сказала Дж. Карсон-Джексон

    По ее мнению, доля женщин-моряков должен увеличиться с 2% до 20% и выше – и она пообещала работать над этим.

    Фото: Nautical Institute


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2022
    Maersk продвигает женщин
    Новые кандидаты в Совет директоров A.P. Moller - Maersk
    Женщина на бортуНазначенияСовет директоров
    0
    01.02.2022
    Первая женщина-машинист РЖД вышла в рейс
    31 января первая женщина-машинист в ОАО «РЖД» Алена Миронова отправилась в самостоятельную поездку на […]
    Женщина на бортуженщинымашинистРЖД
    0
    19.04.2022
    Первая женщина-капитан в Zim
    Шани Бен-Дави назначена капитаном судна Zim. По информации компании, она стала первой женщиной, достигшей […]
    ZimЖенщина на бортукапитанНазначения
    0
    01.03.2022
    Новый MD в Sealand
    С 1 марта этого года Managing Director Sealand, внутриевропейского перевозчика в составе группы Maersk, […]
    MaerskSeaLandЖенщина на бортуНазначения
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.07.2022 Новый контейнерный поезд из Владивостока в Самару
    11.07.2022 DCT Gdansk выбрал подрядчика строительства третьего терминала
    11.07.2022 Рост выручки при падении объемов
    08.07.2022 Более 3 тыс. поездов через погранпереход Алашанькоу
    08.07.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2022
    07.07.2022 Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву
    Госрегулирование Показать всё
    12.07.2022 Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов
    11.07.2022 Штаб по транспортно-логистическим коридорам обсудил пункты пропуска
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти