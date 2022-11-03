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Чисто женский коллектив
03.11.2022

Чисто женский коллектив


    • Maersk открыл новый склад на контейнерной грузовой станции в индийском городе Дадри. Это первый склад, на котором все операции выполняют исключительно женщины. Персонал набирали из близлежащих деревень.

    «Мы хотели создать возможности для женщин в секторе, где традиционно доминируют мужчины. Согласно переписи 2021 года, в Дадри всего 6% работающих женщин от общей численности населения, и у нашей команды на местах было сильное желание внести свой вклад и изменить ситуацию», – сказал управляющий директор Maersk South Asia Викаш Агарвал,

    «Новый склад в Дадри начал работу 23 сентября, и 84 женщины полностью взяли на себя управление складом – от обеспечения безопасности до работы на вилочных погрузчиках, обработки грузов и делопроизводства. Но создание рабочих мест для всех этих женщин было задачей, которая не решалась в одночасье», – отмечают в Maersk.

    Работа по найму женского персонала началась в январе этого года, и, как подчеркивают в Maersk, самой большой проблемой было убедить семьи женщин разрешить им работать на складе. «Мы проводили консультации с семьями женщин – потенциальных кандидатов. Они убедились в безопасности, узнали об условиях труда и льготах. После этого был разработан организационный план и определены потребности в рабочей силе, – поясняют в компании. – К работе, не требующей квалификации, часть женщин приступила сразу, а некоторым, например, для работы на погрузочно-разгрузочной технике, понадобилось обучение».

    «Многое ушло на то, чтобы найти и обучить женщин, которые подходят для работы на складе. Было много взлетов и падений, и несколько раз нам казалось, что эти амбиции, которые мы просто не в состоянии реализовать», – поделился менеджер Maersk Depot Судип Шивараджан.

    Фото: Maersk

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