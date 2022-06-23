Впервые за 25 лет газетная бумага в Индию пошла навалом

Российское судно «Lada» (прим. SeaNews: порт приписки Санкт-Петербург) доставило газетную бумагу Poddar Global Private Limited – одному из ведущих импортеров, агрегаторов и дистрибьюторов бумажной продукции в Индии, сообщает Lesprom Network со ссылкой на компанию.

Сухогруз прибыл в порт Мумбаи на прошлой неделе. Это первая поставка газетной бумаги в Индию навалом за последние 25 лет.

«Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешную работу сухогруза, и верим, что это первое судно с газетной бумагой из России поможет индийской газетной промышленности обеспечить регулярный поток газетной бумаги из России по разумным ценам, – отметили в Poddar Global Private Limited. – Чтобы избежать повреждений газетной бумаги при разгрузке судна, в порт были специально доставлены оборудование и машины для работы с хрупкими грузами».

Отмечается, что до пандемии Индия ежегодно импортировала из России около 1,6 млн тонн газетной бумаги. При этом доля России в общем импорте этой продукции в страну составляла 50-60%.

В последние два года индийская газетная индустрия столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки запасов газетной бумаги и резкого роста цен на нее. Это было обусловлено закрытием большинства производств, высоких затрат на энергию, проблемами с логистикой, вызванных пандемией и карантинами. Также на поставки газетной бумаги в страну негативно повлиял конфликт на Украине. Исключение российской газетной бумаги с азиатских рынков из-за санкций, наложенных на Россию, только усугубляет дефицит газетной бумаги в Индии.

В результате индийские издания вынуждены искать новых поставщиков бумаги, а из-за ограниченности предложения на фоне растущего спроса цены на газетную бумагу растут, пишет Lesprom Network со ссылкой на Poddar Global Private Limited.

Фото: сайт Lesprom Network