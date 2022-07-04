Сертифицирован хоппер новой модели

Производитель грузового подвижного состава «РМ Рейл» сертифицировал вагон-хоппер модели 19-1272 для перевозки цемента и других сыпучих грузов. Как сообщили SeaNews в компании, новый вагон-хоппер пришел на замену вагону-хопперу модели 19-1217, поставленный на производство еще в 2005 году.

Объем кузова нового вагона увеличен до 72 м куб., что является максимальным значением для такого рода подвижного состава. На одну тонну выросла грузоподъемность, она составляет 74 тонны, и, соответственно, на этот же показатель снизилась масса тары.

Конструкторские решения позволили сохранить габариты. В новой модели цементовоза использовано запорно-пломбировочное устройство загрузочных люков, позволяющее использовать одно ЗПУ, сохранена плоская обшивка боковых и торцевых стен, что предотвращает налипание груза при разгрузке.

На основании положительных результатов ресурсных испытаний и соответствующих экспертиз назначенный срок службы вагона увеличен до 32 лет. Получен сертификат соответствия ТР ТС 001 «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

Фото предоставлено пресс-службой «РМ Рейл»