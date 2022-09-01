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Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
01.09.2022

Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили


    • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до сентября 2023 года действие упрощённого порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе её из-за границы или выпуске в обращение на территории страны.

    Как сообщает пресс-служба правительства РФ, речь идёт о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени.

    В марте этого года правительство разрешило использовать производителям и экспортёрам таких товаров упрощённый порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах.

    «Решение, принятое в условиях санкционных ограничений со стороны недружественных государств, значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции и насытило рынок промышленными и продовольственными товарами. Оно доказало свою эффективность и продолжит действие», – говорится в сопроводительной справке к документу.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года № 353.


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