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Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
14.03.2022

Упрощены условия ввоза и сертификации продукции


    • В целях обеспечения бесперебойной продажи товаров Минэкономразвития снимет технические барьеры. Для этого разработано два блока решений, сообщает пресс-служба ведомства.

    «Сейчас вся продукция (от детских товаров и косметики до строительных инструментов и бытовой техники) проходит проверку на безопасность: процедуру сертификации или декларирования. Чтобы обеспечить бесперебойные продажи, во-первых, необходимо реализовать завезенные ранее товары. Ту продукцию, которую предстоит продавать уже после решения зарубежного партнера прекратить поставки в Россию», – говорится в пресс-релизе Минэконоразвития.

    Для этого на год продлены сроки действия сертификатов, которые нужно было перевыпустить до 1 сентября этого года, без необходимости дополнительной оценки.

    Для тех, у кого есть действующие сертификаты, которые не заканчиваются до 1 сентября, инспекционный контроль можно провести удаленно, посредством испытаний продукции или перенести инспекционный контроль на полгода.

    Кроме того, для новых производителей и поставщиков вводится специальный, упрощенный режим декларирования. То есть им предоставляется возможность не проходить сертификацию, а оформить на 6 месяцев декларацию о том, что выпускаемая ими продукция безопасна.

    При этом доказательствами безопасности могут послужить и документы иностранных органов по сертификации или лабораторий. Это позволит увеличить на рынке предложение по детским товарам, электронике, строительным материалам и другим группам товаров, ввоз которых ограничен.

    Отдельный блок вопросов – работа российских лабораторий, подтверждающих безопасность продукции. В условиях санкций им тоже нужно будет перестраиваться – использовать другие расходные материалы для проведения испытаний, осваивать новые методики.

    Получить разрешение на применение новой методики – длительный процесс, занимающий до полугода. Теперь лаборатории будут иметь право использовать эту методику с момента обращения в Росаккредитацию (подается заявка на расширение области аккредитации).

    Кроме того, сроки периодической оценки для них, которые должны были наступить до 1 сентября этого года, также переносятся на 6 месяцев.

    Фото: сайт Росаккредитации


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