О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам

Минпромторг России совместно с Торгово-промышленной палатой разработал специальные правила выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам. Эта мера упрощает процедуру получения разрешений, установленных постановлениями правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года №311 и №312, сообщает пресс-служба Минпромторга.

С учетом изменений, внесенных постановлением правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 года №390, помимо сертификата по форме СТ-1 в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут использоваться также иные виды сертификатов о происхождении товара:

формы СТ-2,

формы СТ-3,

формы EAV,

общей формы,

формы «А».

Такие сертификаты о происхождении товара используются как для представления в российские таможенные органы (в виде бумажной или электронной копии) для реализации постановлений №311 и №312, так и для представления в таможенные органы за рубежом.

При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортёр может получить специализированный сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в постановления №311 и №312, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к государствам-участникам СНГ.

Кроме того, в целях оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2022 года сертификаты СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на безвозмездной основе и с минимальными временными затратами.

От участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы происхождения в целях получения сертификатов СТ-1 для таможенных органов в случае:

наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 сроком действия до одного года;

наличия акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от формы СТ-1) и совпадении применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами от 20 ноября 2009 г.;

наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выданного в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия происхождения — «товар, полностью произведенный в Российской Федерации», установленного Правилами от 20 ноября 2009 года.

При отсутствии данных условий будет проводиться экспертиза происхождения, а ее оплата будет рассчитываться исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы.