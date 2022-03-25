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О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
25.03.2022

О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам

    • Минпромторг России совместно с Торгово-промышленной палатой разработал специальные правила выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам. Эта мера упрощает процедуру получения разрешений, установленных постановлениями правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года №311 и №312, сообщает пресс-служба Минпромторга.

    С учетом изменений, внесенных постановлением правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 года №390, помимо сертификата по форме СТ-1 в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут использоваться также иные виды сертификатов о происхождении товара:

    • формы СТ-2,
    • формы СТ-3,
    • формы EAV,
    • общей формы,
    • формы «А».

    Такие сертификаты о происхождении товара используются как для представления в российские таможенные органы (в виде бумажной или электронной копии) для реализации постановлений №311 и №312, так и для представления в таможенные органы за рубежом.

    При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортёр может получить специализированный сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в постановления №311 и №312, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к государствам-участникам СНГ.

    Кроме того, в целях оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2022 года сертификаты СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на безвозмездной основе и с минимальными временными затратами.

    От участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы происхождения в целях получения сертификатов СТ-1 для таможенных органов в случае:

    • наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 сроком действия до одного года;
    • наличия акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от формы СТ-1) и совпадении применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами от 20 ноября 2009 г.;
    • наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выданного в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;
    • наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия происхождения — «товар, полностью произведенный в Российской Федерации», установленного Правилами от 20 ноября 2009 года.

    При отсутствии данных условий будет проводиться экспертиза происхождения, а ее оплата будет рассчитываться исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы.


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