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Выставка-конференция по судостроению и освоению шельфа «OMR 2022» состоится 13-16 сентября в Санкт-Петербурге
29.06.2022

Выставка-конференция по судостроению и освоению шельфа «OMR 2022» состоится 13-16 сентября в Санкт-Петербурге


    • Ведущие игроки рынка судостроения и ТЭК, представители органов власти и науки соберутся 13-16 сентября для обсуждения важнейших аспектов освоения Арктики в рамках Международной конференции и выставки по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения шельфа OMR 2022.

    В рамках выставочной экспозиции будут представлены технические решения создания и эксплуатации современного флота; перспективные технологии и оборудование для обустройства инфраструктуры шельфа, включая строительство и эксплуатацию портов; развития транспортной системы в Арктике.

    Достижения на выставке планируют представить Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга, отраслевые предприятия Санкт-Петербурга, Архангельской и Ленинградской областей в рамках региональных экспоззиций, ООО «ССК «Звезда», АО «ДЦСС», АО «ПО «Севмаш», АО «Средне-Невский судостроительный завод», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные системы» и другие.

    В ходе конференционных сессий запланировано обсуждение целого ряда вопросов, связанных с освоением Северного морского пути, разработкой морских нефтегазовых ресурсов в акватории арктической зоны, цифровизацией бизнес-процессов в Арктической зоне, обеспечением экологической и промышленной безопасности, морской медицины и формированием кадрового потенциала. Тема Пленарного заседания – «Стратегические цели и задачи судостроительного и технико-технологического обеспечения освоения углеводородных ресурсов Арктики и континентального шельфа Российской Федерации».

    Среди постоянных участников Форума представители Минэнерго России, Минприроды России, ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефть шельф», АО «ОСК», Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ООО «Газпром флот», ААНИИ, Российского морского регистра судоходства, ООО «РусГазШельф», НТЦ НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА, АО «ЦТСС», АО «Силовые машины», ООО «Транзас-Новигатор», ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ «Лазурит», ФНПЦ «Титан-Баррикады», ЦКБ «Монолит», ПАО «Концерн «Аврора», СПО «Арктика» и др.

    Впервые для участников OMR 2022 будет работать «Биржа импортозамещения», организованная при участии Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербург, Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», ВО «РЕСТЭК». Биржа позволит проинформировать  заинтересованные компании о направлениях производственных заказов крупных предприятий в сфере судостроения, судоремонта и смежных отраслей, а также провести предварительные переговоры с представителями предприятий-заказчиков.

    Напомним:
    «OMR 2022» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2014 г. № 294-р и Поручением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. № АН-П51-6930 при координирующей роли Российской академии наук и активном участии ведущих российских компаний, задействованных в освоении континентального шельфа и реализации крупных нефтегазовых проектов, в рамках Петербургского международного газового форума.

    Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия www.omrrussia.ru


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