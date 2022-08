Консультационная группа «Прайм Эдвайс» выступит финансовым партнером Третьей международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022»

У Третьей международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022» появился первый финансовый партнер – Консультационная группа «Прайм Эдвайс», которая стала спонсором первого кофе-брейка.

Консультационная группа «Прайм Эдвайс» более 25 лет оказывает услуги по сопровождению и защите бизнеса. Она объединяет более 150 специалистов: адвокатов и юристов, аудиторов, оценщиков, финансовых консультантов, специалистов по международному налоговому планированию и занимает лидирующие позиции на российском рынке консалтинговых услуг.

«Прайм Эдвайс» имеет обширный опыт в сферах банкротства, корпоративного права, приобретения и продажи активов, комплаенса рисков, due diligence, защиты прав бенефициаров.

С 2012 года работает офис в Сингапуре – «Прайм Эдвайс» стал первой российская юридической компанией, открывшей собственный офис в этой стране. Также Группа предоставляем услуги собственной финансовой и юридической инфраструктуры в нейтральных юрисдикциях – Турции, ОАЭ, Гонконге, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и других.

Более 20 лет «Прайм Эдвайс» является членами HLB International – международной сети консалтинговых и бухгалтерских фирм, которая занимает 11 место в рейтинге крупнейших аудиторско-консалтинговых организаций мира с общей выручкой 3,28 млрд долларов.

Большой опыт ведения международных проектов и обширная сеть партнеров за рубежом, среди которых европейские и азиатские банки, правительственные органы и агентства, бизнес-сообщества, позволяют «Прайм Эдвайс» качественно предоставлять услуги по релокации бизнеса и сопровождению внешнеэкономической деятельности.

Уровень экспертизы «Прайм Эдвайс» признан ведущими российскими и международными юридическими рейтингами, включая Право.ру, КоммерсантЪ, Forbes, Эксперт РА, Chambers and Partners Europe, The Legal 500 EMEA, IFLR 1000, Best Lawyers.

Приглашаем участников морской предпринимательской деятельности принять участие в конференции. Информацию о программе и условиях участия можно найти на сайтах организаторов (www.remedy.ru и www.seanews.ru), а также направив запрос на адрес электронной почты conference@remedy.ru или sales@seanews.ru или позвонив по телефону 8 (800) 505 39 94 или +7 (812) 380 38 26.