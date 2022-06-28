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10 тысяч поездов между Чунцином и Европой
28.06.2022

10 тысяч поездов между Чунцином и Европой


    • 23 июня с железнодорожной станции в Чунцине на юго-западе Китая в немецкий Дуйсбург отправился контейнерный поезд, груженный электроникой, механическими деталями и предметами первой необходимости, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Это 10-тысячный рейс в сообщении Китай – Европа оператора China-Europe Railway Express (Chongqing).

    Поезда Китай – Европа из Чунцина были запущены в марте 2011 года. За это время они перевезли более 1000 видов товаров, от «умных» терминалов и транспортных средств до автозапчастей и лекарств, общей стоимостью более 400 млрд юаней (60 млрд долларов).

    В настоящее время Чунцин и Европу связывает около 40 маршрутов, которые охватывают около 100 городов Азии и Европы.

    По данным China State Railway Group Co, в 2021 году в обоих направлениях было совершено 15 тыс. рейсов поездов Китай – Европа.

    Фото: Xinhua


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