Белорусские МАЗы для сирийских дорог

В июне судно, принадлежащее ООО «Оборонлогистика», — «Спарта II» — очередным рейсом доставило в сирийский порт Тартус крупную партию различных коммерческих грузов, в составе которой в Сирию в качестве гуманитарной помощи от Республики Беларусь прибыла спецтехника ОАО «Минский автомобильный завод».

Как сообщает пресс-служба «Оборонлогистики», судно также доставило контейнеры с промышленным оборудованием и строительными материалами для восстановления системы водоснабжения и нефтегазового комплекса Сирии, базовые масла и пищевые продукты (крахмал).

«Поставки являются результатом взаимодействия российских, белорусских и сирийских компаний в рамках реализации межправительственных соглашений по развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами», — говорится в пресс-релизе перевозчика.

Как отмечают в компании, сухогруз ООО «Оборонлогистика» «Спарта II» класса RО-RО/LO-LO благодаря своей конструкции способен перевозить любые типы генеральных грузов, в том числе контейнеры и накатную технику. Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять оперативную грузообработку вертикальным и горизонтальным способом.