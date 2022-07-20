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Сирийский порт Тартус становится транзитным хабом – «Оборонлогистика»
20.07.2022

Сирийский порт Тартус становится транзитным хабом – «Оборонлогистика»


    • Завершился очередной рейс в сирийский порт Тартус принадлежащего «Оборонлогистике» сухогруза «Спарта II». В июле из Новороссийска в Тартус доставлена партия коммерческого груза (свыше 3 тыс. тонн), в том числе трубы и металлоконструкции, сообщает пресс-служба компании.

    «Оборонлогистика» регулярными рейсами доставляет в Сирию технику и промышленное оборудование для ремонта и строительства гражданской инфраструктуры Сирии, горюче-смазочные материалы. В июле-августе в обратном направлении ожидаются поставки сирийских фруктов и сельскохозяйственной продукции.

    Поставки являются результатом взаимодействия российских и сирийских компаний в рамках реализации межправительственного соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

    В «Обронлогистике» отмечают, что все большее количество грузоотправителей направляют свои грузы судами «Оборонлогистики» в Сирию для дальнейшей транспортировки в соседние страны. «Таким образом, порт Тартус становится транзитным хабом на ближневосточном направлении», – поясняют в компании.

    Фото: «Оборонлогистика»


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