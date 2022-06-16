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Расширение Транссиба обсудили Валентина Матвиенко и Олег Кожемяко
16.06.2022

Расширение Транссиба обсудили Валентина Матвиенко и Олег Кожемяко

    • Развитие транспортного направления Дальнего Востока и Приморья в частности обсудили губернатор края Олег Кожемяко и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи в Москве, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

    Как обозначил глава края, транспортный вопрос для Приморья, как и в целом для страны, имеет огромное значение, и ему нужно уделить максимум внимания и средств. Говоря именно о работе приморских портов, Олег Кожемяко уточнил: произошло снижение грузооборота примерно на 9% из-за того, что ушли крупные перевозчики, владеющие контейнеровозами и балкерными судами.

    «Но сейчас происходит разворот в сторону европейских грузов, которые ранее шли через европейские порты. Есть генеральные грузы, зерно, минеральные удобрения. Думаю, что вопрос разворота на восток с точки зрения реализации крупных проектов по расширению пропускной способности Транссиба – один из самых главных сейчас. Это наиболее удобный маршрут в наши порты», – подчеркнул глава Приморья.

    Он добавил, что возможности строящихся портов в регионе обеспечат дополнительно до 100 млн тонн грузооборота в год. В связи с этим необходимо расширять Транссибирскую магистраль, в частности модернизировать участок от Волочаевки до Находки. По мнению О.Кожемяко, это «стратегическая задача для государства».

    Кроме того, отметил губернатор, необходимо шире использовать «сухие» терминалы, куда могут приходить крупные составы и можно осуществлять перегрузку на автотранспорт. Поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос продолжения строительства дороги Владивосток – Находка, которая позволила бы перевозить больше грузов.

    В.Матвиенко задала вопрос, как сказываются санкции на экономической ситуации в Приморье, какие контрмеры принимаются региональными властями. По словам О.Кожемяко, рынок Приморья менее зависим от западной продукции, так как более ориентирован на страны АТР. «Мы ожидали просадки по экономике, в связи с чем приняли ряд мер по ряду направлений, в частности, снизили налоговую составляющую, ряд предприятий получил субсидии на электроэнергию», – сказал он.

    Фото: пресс-служба Совета Федерации

     


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