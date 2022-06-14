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В Судане в порту затонул скотовоз с животными
14.06.2022

В Судане в порту затонул скотовоз с животными

    • 12 июня в порту Суакин (Судан) затонул скотовоз «Al Badri 1», который перевозил в Саудовскую Аравию почти 16 тыс. овец. Как сообщает The Maritime Executive, всем членам экипажа удалось спастись, однако практически весь груз утерян – живыми остались лишь 700 овец.

    Предварительно причиной происшествия называют перегрузкой судна. Оно было построено в 1973 году как ро-ро судно, но позже было переоборудовано в скотовоз вместимостью 8 тыс. голов: тогда было надстроено несколько палуб.

    В последние годы эксплуатация «Al Badri 1» вызывала нарекания со стороны надзорных органов. Кроме того, судно с 2008 по 2018 году не проходило инспекции государственного портового контроля.

    «Инцидент повлияет на работу порта, поскольку необходимо провести работы по удалению нефтеразлива и затонувшего скота», – пишет издание.

    «Возрастные скотовозы – проблема всего мира. Средний возраст такого флота в настоящее время составляет 40 лет. Практически все они переоборудованы с судов другого типа, в основном, с ро-ро», – пишет издание.

    Напомним, осенью 2019 года в Черном море у берегов Румынии перевернулось судно «Queen Hind» под флагом Палау, перевозившее 14 тыс. овец.

    Фото: Mariime Bulletin


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