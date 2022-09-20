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Тайфун повредил строящиеся суда на верфях
20.09.2022

Тайфун повредил строящиеся суда на верфях


    • Тайфун Муйфа, самый сильный из всех, доходивших до дельты реки Янцзы за всю историю наблюдений, стали причиной повреждения строящихся на верфях судов.

    Как сообщает Splash24/7, в частности, пострадали строящиеся на верфи Cosco Shipyard Qidong добывающая платформа и судно для установки морских ветрогенераторов.

    Платформу, заказанную американской Kosmos Energy, сорвало ветром с швартовых и отнесло на 200 метров от причальной стенки. Ожидается, что расходы на буксировку судна обратно к причалу и, если потребуется, на ремонт будут покрыты за счет страховки.

    Судно для установки ветрогенераторов «Voltaire», строящееся для Jan De Nul, также было сорвано со швартовых и получил повреждения. В частности, по данным Splash, пострадали вертолетная площадка и отдельные части кранового оборудования.

    Фото: Jan De Nul


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