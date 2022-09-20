Тайфун повредил строящиеся суда на верфях

Тайфун Муйфа, самый сильный из всех, доходивших до дельты реки Янцзы за всю историю наблюдений, стали причиной повреждения строящихся на верфях судов.

Как сообщает Splash24/7, в частности, пострадали строящиеся на верфи Cosco Shipyard Qidong добывающая платформа и судно для установки морских ветрогенераторов.

Платформу, заказанную американской Kosmos Energy, сорвало ветром с швартовых и отнесло на 200 метров от причальной стенки. Ожидается, что расходы на буксировку судна обратно к причалу и, если потребуется, на ремонт будут покрыты за счет страховки.

Судно для установки ветрогенераторов «Voltaire», строящееся для Jan De Nul, также было сорвано со швартовых и получил повреждения. В частности, по данным Splash, пострадали вертолетная площадка и отдельные части кранового оборудования.

Фото: Jan De Nul