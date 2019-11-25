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Судно с овцами перевернулось в Черном море
25.11.2019

В Черном море перевернулся скотовоз


    • 24 ноября в Черном море у берегов Румынии перевернулось судно «Queen Hind» под флагом Палау, перевозившее 14 тыс. овец. Скотовоз опрокинулся по неизвестной причине после того, как покинул румынский порт Мидия. На борту судна было 22 члена экипажа, все они спасены.

    Овцы, запертые в клетках, оказались под водой, выбраться удалось лишь нескольким животным, их подобрали спасатели. По состоянию на час ночи 25 ноября из воды спасли 33 овец. В операции участвовали береговая охрана, полиция и пожарные.

    Видео: Constanta 100%


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